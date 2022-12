Bis wann muss Coupleontour-Ina noch im Krankenhaus bleiben?

Wann kann Ina von Coupleontour wieder nach Hause? Diese Frage haben sich ihre Fans schon oft gestellt. Der Webstar hat im Sommer einen Schlaganfall erlitten, der zu einer halbseitigen Lähmung des Körpers führte. Seitdem liegt die Partnerin von Vanessa, die kurz nach dem Anfall ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht hat, im Krankenhaus. Inzwischen war die Influencerin schon so weit, dass sie ihrem zu Hause einen Besuch abstatten konnte. Auch Heiligabend wird sie mit ihrer Familie feiern. Aber wie lange muss Ina eigentlich noch im Krankenhaus bleiben?

In ihrer Instagram-Story klärte Vanessa jetzt auf: "Da gibt es keine richtige Antwort. Sie ist ein freier Mensch und könnte theoretisch gehen. Sie könnte sagen: 'Leute, ich möchte nicht mehr weitermachen. Ich möchte nach Hause. Für mich ist das hier fertig.' Keiner könnte sie aufhalten und ihr sagen: 'Nein, du musst jetzt hierbleiben.'" Und warum macht Ina das dann nicht? "Sie will es einfach nicht, weil sie sagt, dass sie dort so eine krasse Therapie-Dichte hat, wie sie sie zu Hause niemals haben könnte. Solange die Krankenkasse das bezahlt und solange Ina noch die Kraft und die Motivation hat, wird sie dort auch erst mal bleiben."

Weiter erläuterte Vanessa: "Solange man noch Fortschritte macht und es sich lohnt, dortzubleiben, bezahlt die Krankenkasse es auch meistens. Sie macht ja auch Fortschritte. Sie meinte: 'Es bringt ja nichts, wenn ich nach Hause komme und dann unglücklich bin.'" Gibt es denn eine Aussicht, wann Ina wohl fit genug sein wird, um heimzukehren? "Niemand kann uns sagen, wie lange das dauert", betonte ihre Partnerin.

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de