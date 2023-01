Dschungelcamp-Abbruch ist für Claudia Effenberg ein No-Go!

Claudia Effenberg (57) hat nicht vor, aufzugeben. In wenigen Tagen ist es so weit – das Dschungelcamp startet in die 16. Staffel. Neben Schlagersänger Lucas Cordalis (55) und Influencerin Jolina Mennen (30) möchte auch die Frau von Stefan Effenberg (54) im australischen Dschungel ihren Kampfgeist unter Beweis stellen. Wenn es nach ihrem Gatten geht, darf das Model die Show ja nicht abbrechen. Aber auch für Claudia kommt keineswegs infrage, das Camp freiwillig zu verlassen.

"Ich werde nicht den Spruch 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' sagen. Ich werde nicht freiwillig aussteigen", betonte die 57-Jährige im Interview mit Bild. Aber warum kommt das für die Designerin nicht infrage? "Damals bei 'Big Brother', da wollte ich nach Hause gehen. Da kam dann die Janina Youssefian zu mir und sagte: 'Hier gehen nur Loser raus!' Das war gut! Ihr Spruch hat mich so geärgert, dass ich einfach drin geblieben bin und am Ende Zweite wurde", erklärte Claudia.

Angst davor, im Dschungel im Freien zu übernachten, hat die TV-Persönlichkeit nicht. "Ich habe früher sehr oft mit den Kindern in Zelten übernachtet, weil die Kinder das unbedingt wollten und allein Angst hatten. Mir macht das nichts aus", stellte sie klar. Dennoch gebe es etwas, vor dem auch sie sich fürchte. "Wovor ich Angst habe, ist diese kleine giftige Spinne, die es hier wohl geben soll und vor der mich schon ein paar Leute hier gewarnt haben", gab Claudia zu.

