19 Jahre Dschungelcamp: RTL erinnert sich an erste Staffel

Die erste Staffel ist gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Diese Woche startet eine neue Staffel des Dschungelcamps. Auch in diesem Jahr sind wieder viele prominente Gesichter mit dabei, aus denen zusammen eine explosive Mischung entstehen könnte – beispielsweise wagen sich Designerin und Ex-Spielerfrau Claudia Effenberg (57) und Model Papis Loveday (46) in die Wildnis. Auch in den vergangenen Jahren waren unzählige spannende Charaktere am Start. Heute feiert die Show einen fast runden Geburtstag!

"Unfassbar – 19 Jahre ist es her, dass die erste Folge von 'Ich bin ein Star' an den Start ging", lautete ein Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. Ein kurzer Text fasste die allererste Staffel zusammen. Schon damals moderierte Sonja Zietlow (54) das Reality-Format allerdings noch an der Seite des 2012 verstorbenen Dirk Bach (✝51). "Am 20. Januar 2004 wurde Costa Cordalis (✝75) erster Dschungelkönig", schwelgte man auf dem offiziellen Kanal der Dschungelshow in Erinnerungen an das erste Finale. All das seien gute Gründe, um dieser besonderen Staffel zu gedenken.

In diesem Jahr sollte eigentlich auch der Temptation Island V.I.P.-Kandidat Luigi Birofio in den Dschungel einziehen. Dieser wurde allerdings vergangenen Freitag positiv auf Corona getestet – sein Einzug steht momentan deshalb auf der Kippe. Was passiert, falls Gigi bis Freitag nicht wieder negativ ist, wurde noch nicht verraten.

Anzeige

Getty Images Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatorin

Anzeige

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

Anzeige

RTL Gigi Birofio, Dschungel-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de