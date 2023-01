Dschungelcamp-Einzug auf der Kippe: Das passiert mit Gigi

Welche Aussichten hat Luigi Birofio nun noch? Am Freitag wurde der einstige Ex on the Beach-Kandidat positiv auf das Coronavirus getestet – und das, obwohl er in wenigen Tagen ins Dschungelcamp ziehen soll. Der Influencer betonte, dass er keinerlei Symptome habe und es ihm weitestgehend gut gehe. Sollte er die Krankheit nicht schnell hinter sich bringen, dürfte er die Show nicht direkt mit den anderen Kandidaten antreten. Welche Optionen hat Gigi jetzt?

Aktuell darf der Influencer sein Hotelzimmer nicht verlassen. Er bekommt drei Mahlzeiten am Tag und versucht, wieder gesund zu werden. Hinter den Kulissen soll laut Bild aber schon ein Alternativplan ausgeheckt werden. Eine Möglichkeit wäre, dass er zu einem späteren Zeitpunkt ins Camp einzieht. Das ginge allerdings nur, wenn er bis dahin sein Handy abgibt und auf die Nutzung von Fernsehen und Internet verzichtet. Er soll vorab schließlich nichts von den Geschehnissen im Camp mitbekommen. "Alles ist möglich und wird zu einem späteren Zeitpunkt je nach Lage entschieden", sagte eine RTL-Sprecherin dem Blatt.

Sollte ein verzögerter Einzug nicht möglich sein, dürfte Gigi am Boden zerstört sein. "Ich habe mich voll gefreut. Ey Mann, wie viel Pech kann man haben? Ich denke positiv. Ich hoffe, dass ich nächste Woche reinkomme. Wenn nicht, dann glaube ich, weine ich", berichte der 23-Jährige in einer Instagram-Story des Formats. Bei einem Ausfall müsste er laut Bild zudem auf rund 40 Prozent seiner Gage verzichten. Als Ersatz könnte dann DSDS-Sternchen Melody Haase (28) infrage kommen. Sie soll bereits in Australien als Nachrückerin bereitstehen. Auch Djamila Rowe (55), die 2021 schon an der "Dschungelshow" teilgenommen hatte, sei als Ersatzkandidatin im Gespräch.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Dezember 2022

RTL Gigi Birofio, Dschungel-Kandidat 2023

Thomas Burg / TVNow Djamila Rowe, ehemalige Dschungelshow-Kandidatin

