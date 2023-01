"Prince Charming": Carolines (†) Freunde danken Prinz Harry

Prinz Harry (38) wird für seine Worte gelobt. Im Jahr 2009 bandelte der Royal mit der britischen TV-Persönlichkeit Caroline Flack (✝40) kurzzeitig an. Vor rund drei Jahren wurde die Bekanntheit nach einem Suizid leblos aufgefunden. In seinen bald erscheinenden Memoiren widmet Harry seiner verstorbenen Ex offenbar liebe Zeilen. Für diese rührende Geste bedankten sich nun ihre engsten Freunde bei Harry.

Einer ihrer Freunde, Sam Campbell, teilte eine Schlagzeile auf Instagram, in der Carolines Pressesprecher Harrys Buch als "entsetzlich" bezeichnete. Er schrieb dazu: "Wie können wir den berühmtesten Mann der Welt, der die Gelegenheit ergreift, zu sagen, was für eine Legende sie war, so abwerten?" Auch ihre enge Freundin Lou Teasdale (39) meldete sich im Netz diesbezüglich zu Wort. Auf ihrem Social-Media-Account repostete sie die Story von Sam und ergänzte den Beitrag mit den Worten "Prince Charming".

Der zweite Sohn von König Charles (74) habe bei ihrem damaligen Kennenlernen allerdings nicht gewusst, wer Caroline gewesen sei. Wie Us Weekly berichtete, soll er in "Spare" die Moderatorin als "lustig", "süß" und "cool" bezeichnet haben. Darüber hinaus habe Harry geschrieben, dass "sie kein großes Ego hatte".

