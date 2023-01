Schwesta Ewa will fremde Kids zum Kindergeburtstag einladen

Schwesta Ewa (38) meldet sich mit einem großzügigen Angebot im Netz. Seit Anfang 2019 hat sich das Leben der Rapperin um 180 Grad gedreht – immerhin wurde die Musikerin Mutter ihrer Tochter Aaliyah. Auch wenn ihre Netz-Community ihre Kleine lediglich von hinten zu Gesicht bekommt, teilt die gebürtige Polin regelmäßig Einblicke aus ihrem Mutter-Tochter-Alltag. So auch heute: Denn zum Geburtstag der Vierjährigen hat sich Aaliyahs Mama etwas eher Ungewöhnliches einfallen lassen.

Via Instagram teilte Ewa Malanda, wie die Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, einen Einblick in den heutigen Geburtstag ihrer Tochter. "Guten Morgen! Aaliyah ist heute vier Jahre alt geworden. Die Zeit rennt so schnell, jetzt verstehe ich diesen Satz erst", staunte die 38-Jährige in dem Video nicht schlecht und wandte sich daraufhin mit einem großzügigen Angebot an ihre Follower. "Wenn dein Kind noch nie auf einen Geburtstag eingeladen wurde und du aus Düsseldorf kommst, dann sag mir Bescheid. Ich nehme eure zwei, drei, vier Kinder mit", bot Ewa in dem Clip an und fügte hinzu, den Tag mit den Kids in einem Spieleland für Kinder verbringen zu wollen.

Wie wichtig ihr das Wohl ihrer Tochter ist, verdeutlichte die "Kurwa"-Interpretin im Promiflash-Interview. Das Gesicht der kleinen Aaliyah im Netz zu zeigen ist für Ewa nämlich überhaupt keine Option! "Ich finde es nicht gut, allein schon mit all den Pädophilen-Ringen, die mittlerweile aufgeflogen sind", erklärte sie und zeigte sich von den Gefahren im Internet mehr als angewidert.

Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa mit ihrer Tochter Aaliyah

Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa mit Töchterchen Aaliyah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de