Serien-Sucht: Billie Eilish kann nicht ohne "The Office"

"The Office" gehört für Billie Eilish (21) zum täglichen Ritual! Die Sängerin ist großer Fan der US-Serie, die bereits seit 2005 ausgestrahlt wird – daraus machte Billie auch in vergangenen Jahren kein Geheimnis. Die Show ist für die "Bad Guy"-Interpretin der perfekte Ausgleich, wenn sie mal nicht auf der Bühne steht oder am nächsten Song feilt. Doch wie viel ist zu viel? Tatsächlich erreichte Billies Verlangen nach "The Office" jetzt nämlich ein extrem krasses Level!

Im Podcast "Office Ladies" verriet das Gesangstalent nun, dass sie die gesamte Serie bereits über 30 Mal angesehen habe. Billie plauderte aus: "[Die Serie] läuft ständig auf meinem Handy. Wenn ich unter der Dusche bin, [...] wenn ich mich anziehe, wenn ich etwas esse, wenn ich Make-up auftrage [oder] wenn ich mir meine Haare mache." Doch die Sängerin müsse nicht einmal zwingend vor dem Bildschirm sitzen. Sie sagte, es reiche schon, wenn die Serie einfach im Hintergrund abgespielt wird. Billie erklärte: "Ich habe ["The Office"] schon so oft gesehen, ich weiß jede Stelle auswendig."

Der Popstar erklärte im Podcast dann im Weiteren noch eine skurrile Verbindung von "The Office" zu einem ihrer Songs. Faktisch wurde in "My Strange Addiction" das Intro der Serie integriert. Billie berichtete: "Wir nahmen scherzhaft das Audio und setzten es in den Song [...]. Wir dachten, es ist so lustig."

