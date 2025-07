Kürzere Haare: Kim Virginia zeigt ihren neuen Look

In all dem Umzugs-Trubel bleibt noch Zeit für eine Typveränderung: Kim Virginia Hartung (30) hat sich für einen neuen Look entschieden und präsentierte diesen stolz auf Instagram. Die Reality-TV-Bekanntheit überraschte ihre Fans in ihrer Story mit einem Foto, das sie mit schulterlangem Bob zeigt. "Ich sag's euch jetzt ohne viel Tamtam. Habe jetzt kurze Haare, hehe", schrieb sie dazu. Statt ihrer bekannten, blonden Wallemähne trägt sie nun einen natürlichen, frischen Stil, der bei ihren Followern für Begeisterung sorgt.

Der neue Look scheint perfekt zu ihrem aktuellen Lebensabschnitt zu passen. Erst vor wenigen Tagen hatte Kim angekündigt, ihr Leben komplett umzukrempeln. Der Umzug in eine neue Stadt markiert für sie auch den Start eines neuen Kapitels. Mit dem kürzeren Haar wirkt die TV-Persönlichkeit nicht nur äußerlich verändert, sondern auch innerlich gewappnet für den Neuanfang. Der sei für sie einerseits unwirklich, zugleich aber auch spannend: "Ich lasse nicht nur einen Ort zurück. Ich lasse Gewohnheiten, Routinen und eine ganze Welt hinter mir", betonte Kim online.

Nach einem Jahr in ihrer Wohnung im Herzen Dubais stürzt sich die Influencerin nun in ein "neues Abenteuer", wie sie via Instagram aufgeregt verkündet hatte. Die Veränderungen kommen offenbar nicht nur von außen, sondern spiegeln auch eine persönliche Entwicklung wider. Fans, die Kim aus TV-Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love kennen, wissen, dass sie immer wieder mutige Schritte gegangen ist – ob im Job oder im Privaten. Bereits in den vergangenen Tagen äußerte sie sich offen zu den Schwierigkeiten, die der Umzug mit sich bringt: "Ich hatte heute einen richtigen Nervenzusammenbruch." Hinzu kam der emotionale Stress durch die stille Geburt ihres Kindes und die Trennung von ihrem Verlobten Nikola Glumac (29).

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung präsentiert ihren neuen Look auf Instagram, Juli 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac