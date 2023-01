Golden Globes 2023: Das waren die schönsten Looks der Stars!

Die Stars strahlen in ihren schönsten Outfits! Gestern fanden in Beverly Hills wieder die Golden Globes statt: Schon zum 80. Mal wurde der begehrte Film-Award verliehen. Unter anderem konnten sich Amanda Seyfried (37), Steven Spielberg (76) und Zendaya (26) über einen Preis freuen. Für das Event schmiss sich die Riege Hollywoods auch ganz schön in Schale: Promiflash zeigt euch die besten Looks der Golden Globes!

Am gestrigen Abend zog Salma Hayek (56) mit ihrem XXL-Dekolleté alle Blicke auf sich. Sie erschien in einer bodenlangen, glitzernden Robe mit Ärmelchen, deren Ausschnitt ihre Oberweite perfekt zur Geltung brachten. Ebenso tief blicken ließ Selena Gomez (30) in einem Traum von Lila: Ihr Kleid mit hohem Beinschlitz begeisterte mit riesigen Ärmeln und Schleppe, dazu trug sie extrem hohe Absätze. Auch bei Lily James (33) war viel los: Ihre rote Robe hatte einen ausladenden Rock und Cut-Outs. Margot Robbie (32) hingegen entschied sich für ein schmal geschnittenes rosafarbenes Dress mit vielen glitzernden Highlights.

Doch auch die männlichen Besucher gaben in Sachen Outfit alles: Austin Butler (31), der den Preis als bester Hauptdarsteller erhielt, machte in seinem eleganten schwarzen Zweireiher-Anzug mit Fliege alles richtig. Andrew Garfield (39) entschied sich für eine andere Farbe und rockte die Preisverleihung im hellbraunen Anzug mit schwarzem Hemd und Krawatte.

Anzeige

Getty Images Austin Butler und Salma Hayek bei den Golden Globe Awards 2023

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes 2023

Anzeige

Getty Images Lily James bei den Golden Globes 2023

Getty Images Margot Robbie bei den Golden Globe Awards 2023

Getty Images Andrew Garfield bei den Golden Globe Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de