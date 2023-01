Ist etwa auch dieser "Make Love, Fake Love"-Boy vergeben?

Ist der Nächste entlarvt? Yeliz Koc (29) sucht bei Make Love, Fake Love nach dem richtigen Mann für sie und ihre Tochter Snow (1). Doch dabei muss sie aufpassen: Unter den Kandidaten befinden sich nämlich auch einige, die vergeben sind und der Influencerin nur etwas vorspielen. In der zweiten Folge schmiss sie Kandidaten Musti raus – doch dieser war noch zu haben. Nun gibt es allerdings Hinweise, dass ein anderer definitiv eine Freundin hat!

Promiflash hat mal ein bisschen die Lupe ausgepackt und ist dabei auf ein paar Hinweise gestoßen, dass Ermin eine Freundin hat. Nicki, eine der Partnerinnen der Teilnehmer, teilt auf Instagram gerne viele Bilder – und auf einem entdeckt man bei genauerem Hinsehen auch den 34-Jährigen. Dieser kuschelt sich auf einem Foto im Hintergrund ganz eindeutig an die Beauty-Bloggerin. Zudem hängt neben dem Bild noch ein weiteres, auf dem die Namen Ermin und Nicki stehen.

Wie will Yeliz eigentlich herausfinden, ob die Männer vergeben sind? Im Interview mit Promiflash verriet die Ex-Bachelor-Teilnehmerin ihre Strategie: "Ich dachte mir, ich lasse alles auf mich zukommen und schaue mir das Ganze erst einmal an." Die Beauty räumte aber auch ein, dass es ihr gar nicht so leicht falle, die Jungs zu durchschauen.

“Make Love, Fake Love” ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

Instagram / nickis_beautyworld Nicki, eine der Partnerinnen der "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Instagram / nickis_beautyworld Nicki und Ermin, mögliches "Make Love, Fake Love"-Paar

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Nicki bei "Make Love, Fake Love"

