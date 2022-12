Falsches Bauchgefühl? Yeliz Koc kickt ersten Kandidaten raus

Entscheidet sich Yeliz Koc (29) richtig? Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit in den vergangenen Jahren viel Pech in der Liebe hatte, gibt sie der Männerwelt bei Make Love, Fake Love eine neue Chance. Doch nicht alle Kandidaten meinen es ernst mit ihr. Einige der Teilnehmer sind nämlich vergeben. In der zweiten Folge stand nun bereits der erste Exit an. Doch trifft Yeliz die richtige Entscheidung und schickt einen der vergebenen Boys nach Hause?

Bei der ersten Nominierung muss sich die 29-Jährige zwischen Musti, Frederik und Ermin entscheiden. Das fällt Yeliz offenbar nicht sonderlich schwer: Sie wählt Musti – doch ist dieser auch wirklich vergeben? Moderatorin Janin Ullmann (41) hatte zuvor bereits die Regeln erklärt: Sollte der Kandidat eine Freundin haben, würde diese ihn nach dem Rauswurf abholen kommen. Doch der Spiegelgang bleibt leer – und damit steht fest: Die gebürtige Hannoveranerin hat tatsächlich einen der wenigen Single-Männer nach Hause geschickt!

Die Entscheidung scheint Yeliz kurz darauf auch schon bitter zu bereuen. "Ich war mir so sicher, dass Musti eine Freundin hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss noch mal von vorne anfangen", zeigt sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin nach der Nominierung ganz geknickt im Einzelinterview.

“Make Love, Fake Love” ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Anzeige

RTL Musti, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige

RTL Janin Ullmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



