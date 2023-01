Zieht Martin Semmelrogge doch nicht ins Dschungelcamp ein?

Müssen die Dschungelcamp-Fans doch auf Martin Semmelrogge (67) verzichten? Eigentlich sollte der Schauspieler dieses Jahr am Lagerfeuer im australischen Busch sitzen. Schon im Vorfeld hieß es jedoch, dass der "Das Boot"-Darsteller nicht einreisen durfte und somit nicht teilnehmen kann. Dann saß er allerdings doch in einem Flieger in Richtung Australien. Jetzt macht es aber den Anschein, als wäre Martin doch nicht Teil der diesjährigen Staffel!

Immerhin wurde Djamila Rowe (55) nun überraschend als neue Kandidatin verkündet und die Reality-TV-Bekanntheit zog sogar schon mit den anderen Campern ein. Martin hingegen wurde nicht unter den Teilnehmern, die auf dem Weg sind, aufgeführt. "Rund um die Einreise von Martin Semmelrogge nach Australien und seine Teilnahme bei 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' geben wir zum jetzigen Zeitpunkt und bis auf Weiteres keine weiteren Informationen raus", gab der Sender stattdessen bekannt.

Für Djamila ist das Ganze allerdings ein großes Glück. Nach langem Bangen ist sie nun überglücklich, doch Teil der neuen Staffel sein zu dürfen. "Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein", hatte die einstige Big Brother-Kandidatin im Gespräch mit RTL vor ihrem Einzug betont.

Instagram / julianfmstoeckel Martin Semmelrogge mit seiner Begleitung im Flieger

Steffi Adam / Future Image Martin Semmelrogge im Jahr 2020

RTL Djamila Rowe, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

