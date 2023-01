Also doch! Martin Semmelrogge sitzt im Dschungel-Flieger

Kann Martin Semmelrogge (67) nun also doch wie geplant ins Dschungelcamp einziehen? Nachdem vor wenigen Tagen publik wurde, dass der Schauspieler nicht wie die anderen Kandidaten auf dem Weg nach Australien ist, machten wilde Gerüchte die Runde, dass er womöglich gar nicht mehr an der Staffel teilnehmen werde. Doch jetzt können Martins Fans aufatmen. Er scheint sich jetzt endlich auf dem Weg nach Down Under zu befinden!

Auf Instagram veröffentlichte sein Kumpel Julian F.M. Stoeckel (35) nun ein Foto, auf dem der 67-Jährige in einem Flugzeug sitzt. Offenbar konnte er endlich die Reise in den australischen Busch antreten. "Allen Unkenrufen zum Trotz: Natürlich kommt mein Semmel'röckchen nach Australien. Ich freue mich so und wünsche einen guten Flug", schrieb der Entertainer dazu.

In den vergangenen Tagen wurde bereits heiß spekuliert, wer wohl anstelle von Martin ins Camp einziehen könnte, sollte er es nicht rechtzeitig nach Down Under schaffen. Viele Fans vermuteten, dass womöglich der Bachelor in Paradise-Star Serkan Yavuz (29) als Ersatzkandidat nach Australien geflogen ist. Kein Wunder, immerhin hatte er kurz vorher ganz plötzlich eine Netz-Auszeit angekündigt.

RTL / Arya Shirazi Martin Semmelrogge, Dschungelcamper 2023

Getty Images Julian F.M. Stoeckel bei der Bambi-Verleihung 2019

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

