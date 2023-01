Nach Jörn-Trennung: Will Hanna Schlönvoigt wieder heiraten?

Wie steht Hanna Schlönvoigt (27) nach ihrer Trennung von Ehemann Jörn (36) zu einer weiteren Ehe? Im vergangenen Oktober hatten die in Bayern geborene Schönheit und der ehemalige GZSZ-Darsteller überraschend verkündet, dass sie nach fünf gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Für ihre gemeinsame Tochter Delia (5) halten die Eltern jedoch zusammen. So feierten sie auch das vergangene Weihnachtsfest miteinander. Jetzt verriet Hanna, ob sie noch einmal heiraten will.

Auf ihrem Instagram-Account veranstaltete die 27-Jährige nun eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Neben Fragen zu ihrem Familienalltag interessierten sich die Fans auch für Hannas Zukunftspläne. So wollte ein Abonnent beispielsweise wissen, ob die Influencerin womöglich noch einmal heiraten und weiteren Nachwuchs bekommen möchte. "Ja, ich könnte mir auf jeden Fall noch mal Kinder vorstellen und auch eine Hochzeit", erzählte sie gerade heraus. Immerhin sei sie erst 27 Jahre alt.

Angeblich soll die dunkelhaarige Beauty im Moment auch wieder auf Wolke sieben schweben. So genoss sie erst im vergangenen November einen romantischen Urlaub in Spanien – doch das augenscheinlich nicht allein. So verlinkte Hanna in einem Clip den italienischen Arzt Giovanni Angiolini, mit dem ihr bereits zuvor eine Liebelei nachgesagt worden war.

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna und Jörn Schlönvoigt auf den Malediven

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Model

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de