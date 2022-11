Liebes-Trip? Giovanni und Hanna Schlönvoigt im Madrid-Urlaub

Was geht da zwischen Giovanni Angiolini und Hanna Schlönvoigt (26)? Nachdem im Oktober bekannt wurde, dass sie und der GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (36) sich getrennt haben, machten schnell neue Turtelgerüchte um die Mutter einer Tochter die Runde. Sie wurde knutschend mit Michelle Hunzikers (45) Ex Giovanni gesichtet und auch im Netz sah es ganz danach aus, als wären sie begeistert voneinander. Jetzt urlauben Giovanni und Hanna sogar zusammen!

In ihrer Instagram-Story teilte die 26-Jährige ein kurzes Video. Darauf sind harmonische Szenen aus Madrid zu sehen. Hanna genießt also offensichtlich gerade einen Spanien-Urlaub – und das wohl nicht alleine. Die Influencerin verlinkte in dem Clip auch Giovanni und fügte einen Herz-Emoji hinzu. Ob sie und der italienische Arzt etwa gerade einen romantischen Liebesurlaub genießen?

Im Netz streuen die beiden auch weitere Indizien für eine Romanze. In den Kommentaren eines Instagram-Videos, in dem sich Hanna in einem sexy schwarzen Lederkleid präsentiert, hinterließ Giovanni einen Herz- als auch einen Flammen-Emoji. Darüber schien sich die Beauty gefreut zu haben – und reagierte gleich mit zwei Herz-Emojis darauf.

Getty Images Hanna und Jörn Schlönvoigt im Juli 2018

Instagram / giovanni_angiolini Giovanni Angiolini, Arzt

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt, Model

