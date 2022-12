Jörn Schlönvoigt feiert Weihnachten mit Ex Hanna zusammen

Für ihr Kind werden sie immer ein eingespieltes Team sein! Jörn Schlönvoigt (36) und seine Ehefrau Hanna (26) hatten im Oktober bekannt gegeben, dass sie sich getrennt haben. Der Schauspieler und die Influencerin sind seit 2018 verheiratet und haben Tochter Delia zusammen. Nach der Trennung wurde Hanna bereits mit einem neuen Mann knutschend in Mailand gesichtet – der Arzt und Ex von Michelle Hunziker (45): Giovanni Angiolini. Jörn verriet jetzt, dass er Weihnachten mit seiner Ex und dem gemeinsamen Spross feiern werde!

Im Interview mit Bild erzählte der GZSZ-Star: "Wir sind von einem Liebespaar zu Freunden geworden." Schließlich haben sie ein Kind zusammen, das sie für immer verbinden werde. Auch wohne die Familie aktuell noch gemeinsam unter einem Dach. "Für uns steht es außer Frage, Weihnachten miteinander zu verbringen. Es ist ein Fest, das natürlich für Kinder ganz, ganz toll und wichtig ist", erklärte er ihre Einstellung.

Weiter plauderte der Blondschopf aus, dass er mit seiner Ex und seinem Kind gleich alle drei Festtage verbringen werde. Somit werden sie als Familie vermutlich auch Hannas Geburtstag, der auf dem 26. Dezember fällt, gemeinsam feiern. "Ich finde es einfach mal erfrischend schön, dass man sich einfach nach der Trennung auch verstehen kann und nicht nur über Anwälte spricht", freute sich der 36-Jährige.

Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit ihrer Tochter Delia

Anzeige

ActionPress Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de