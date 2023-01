Nach Lisa Marie Presleys Tod: Tochter bekommt viel Fan-Liebe

Riley Keough (33) bekommt viel Liebe nach dem Tod ihrer Mutter. Diese Woche wurde Lisa Marie Presley (✝54) – die Tochter von Sänger Elvis Presley (✝42) – in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verdacht lautete Herzinfarkt. Am Freitag gab ihre Mutter eine traurige Nachricht bekannt: Lisa Marie ist am 12. Januar mit gerade einmal 54 Jahren nach einem Herzstillstand verstorben. Ihre Tochter Riley bekommt von den Fans nun viel Liebe zugesprochen.

"Ich bin jetzt und für immer ein Riley Keough Stan", schrieb ein Fan auf Twitter. "Ich werde jedes Projekt, das sie macht, unterstützen. Sie ist jetzt die Älteste im Erbe von Elvis. Lasst uns sie und ihre Schwestern um jeden Preis beschützen. In Lisas Namen werden wir sie beschützen. Wir kümmern uns um dich, Riley." Ein anderer Nutzer teilte ebenfalls seine Gedanken: "Wir haben ihre Mutter, Lisa Marie, vor zwei Tagen gesund bei einer Preisverleihung gesehen. Jetzt ist [Riley] in tiefer Trauer, weil [Lisa Marie] in so jungem Alter einen Herzstillstand erlitten hat, wobei sie noch nie so etwas hatte. Es ist herzzerreißend, einen geliebten Menschen mit einem Fingerschnippen zu verlieren. Alles Liebe für sie."

Vor wenigen Tagen zeigte sich die Sängerin noch öffentlich bei ihrem letzten Auftritt. Anlässlich der Nominierung des Films "Elvis" bei den Golden Globe Awards begleitete die Tochter der Rock-N-Roll-Legende ihre Mutter Priscilla Presley zu dem Event. Am Ende gewann Hauptdarsteller Austin Butler (31) tatsächlich eine Trophäe – und widmete seine Rede Lisa Marie. Seine Worte gingen nach ihrem Tod nun viral.

Getty Images Riley Keough und ihre Mutter Lisa Marie Presley

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

Getty Images Riley Keough und ihre Mutter Lisa Marie Presley, Oktober 2017

