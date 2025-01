Riley Keough weiß nichts von Vorwürfen gegen Michael Jackson

Riley Keough (35) ist nicht nur die Enkelin von Elvis Presley (✝42), sondern durch die Ehe ihrer Mutter mit Michael Jackson (✝50) auch dessen Stieftochter. In der Zeit, in der ihre Mama, Lisa Marie Presley (✝54), mit dem King of Pop verheiratet war, gab es erste Anschuldigungen gegen ihn. Unter anderem ermittelte die Polizei wegen angeblichen Kindesmissbrauchs. Damals ahnten weder die Schauspielerin noch ihr Bruder Benjamin etwas von den Vorwürfen gegen ihren Stiefpapa – und auch bis heute weiß Riley nur sehr wenig darüber, wie sie im Podcast "Call Her Daddy" erzählt. "Mir wurde nie etwas gesagt. Als Erwachsene habe ich nie danach gefragt. [...] Wir wussten nichts über die Anschuldigungen. Wir hatten keine Ahnung", erklärt die US-Amerikanerin.

Lediglich eine Sache könne Riley mit Gewissheit sagen: Lisa Marie und Michael seien wirklich ineinander verliebt gewesen. "Sie waren verliebt und ihre Liebe füreinander war echt, denn ich war dabei und ich kann mich erinnern. Alles andere weiß ich nicht, weil ich nicht dabei war", meint sie bestimmt. Dennoch veränderte die Ehe ihrer Mutter mit einem der berühmtesten Popstars überhaupt einiges im Leben ihrer Familie. Nicht nur, dass Michael ein viel luxuriöseres Leben führte – auch sein Status als Megastar verhinderte es, ein einfaches Leben zu führen: "Es gab viele Dinge, die für uns geschlossen wurden. [...] Das war sozusagen die einzige Möglichkeit für unsere Familie, etwas zu unternehmen."

Bevor sie mit Michael vor den Traualtar trat, war Lisa Marie schon einmal verheiratet: 1988 ehelichte sie Rileys Vater Danny Keough. Aus dieser Beziehung stammen die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin und ihr bereits verstorbener Bruder. Nur zwei Wochen nach der Scheidung von Danny heiratete Lisa Marie Michael. Die Ehe hielt etwa zwei Jahre, bevor sie zerbrach. Für das Aus soll es aber auch einen guten Grund gegeben haben. Ein Insider offenbarte gegenüber TMZ, dass die Tablettensucht des "Thriller"-Interpreten der Hauptgrund gewesen sei, weshalb Lisa Marie die Reißleine gezogen habe. Die Abhängigkeit sei durch eine Verbrennung am Kopf gekommen, die Michael 1994 erlitt. Das habe ihn zunehmend instabil werden lassen: "Lisa Marie verbrachte immer weniger Zeit auf der Neverland-Ranch, und wenn, dann schlief sie in einem separaten Schlafzimmer."

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presley und Riley Keough

Instagram / thejacksons Lisa Marie Presley und Michael Jackson