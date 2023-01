Wegen Taubentod: Michael Bay wird von Behörden angeklagt!

Michael Bay (57) könnte nun juristischen Ärger bekommen! Der Filmregisseur machte sich durch die Transformers-Reihe einen Namen in Hollywood. An insgesamt sieben Filmen des Hit-Franchise arbeitete der Star als Regisseur und als Produzent mit. Jedoch offenbarte er bereits, dass er an den kommenden Verfilmungen nicht mitwirken wird. Vor rund vier Jahren war der Star an einem anderen Filmprojekt beteiligt – welches ihm nun zum Verhängnis werden könnte!

The Wrap berichtet, dass italienischen Behörden behaupten, dass bei den Dreharbeiten des 57-Jährigen eine Brieftaube getötet worden sei. Eine ungenannte Person soll den Vorfall beobachtet und ein Foto gemacht haben, welches er an die italienischen Behörden schickte. Tauben stehen in Italien unter Naturschutz. Es gibt ein nationales Gesetz, das das Töten, Verletzen oder Fangen von Tauben und anderen Wildvögeln verbietet. Dem Filmemacher soll die Möglichkeit gegeben worden sein, eine geringe Geldstrafe zu zahlen, um den Fall beizulegen – doch er lehnte dies Berichten zufolge ab.

Die Vorwürfe hat Michael bereits kategorisch zurückgewiesen. "Ich bin ein bekannter Tierliebhaber und großer Tieraktivist", sagte der Regisseur in einer Erklärung. Laut ihm soll kein Tier, das an der Produktion beteiligt war, verletzt oder zu Schaden gekommen sein. "Auch bei keiner anderen Produktion, an der ich in den letzten 30 Jahren gearbeitet habe", fügte er hinzu.

Getty Images Michael Bay, Regisseur

Getty Images Michael Bay bei der Premiere von "A Quiet Place Part II"

