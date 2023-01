40-jähriges Karriere-Jubiläum: Madonna geht wieder auf Tour!

Madonna (64) will wieder vor ihren Fans auftreten! Die Pop-Ikone legt schon seit mehreren Jahrzehnten eine mega-erfolgreiche Musikkarriere hin. Songs wie "4 Minutes" oder "Hung Up" sind nur einige ihrer Erfolgshits. Ihr vorheriges Album "Madame X" von 2019 erreichte die Nummer eins der Charts und wurde von ihren Fans gefeiert. Doch seitdem war es musikalisch ruhig um die Diva geworden – bis jetzt. Medienberichten zufolge wird Madonna offenbar bald auf Tournee gehen!

Eine Quelle sprach mit Billboard über die mögliche Tour, die Madonna noch in diesem Jahr starten will, um ihr 40-jähriges Karriere-Jubiläum zu feiern. "Es wird die größte Tournee sein, die sie je gemacht hat", so der Insider. Der Informant verriet, dass die Queen of Pop auf exzessive Inszenierungen setzen wolle, mit "vielen spektakulären Momenten, die für die sozialen Medien gemacht sind". Dabei wird Madonna wohl eine Bandbreite an Songs aus ihrer gesamten Karriere performen.

In letzter Zeit sorgte die Sängerin jedoch anderweitig für Aufsehen, nachdem sie sich des Öfteren sehr freizügig im Netz präsentierte. So teilte sie zum Jahresbeginn einige Schnappschüsse von sich – auf den Aufnahmen rekelt sich Madonna lasziv auf dem Bett.

Instagram / madonna Madonna im Mai 2022

Getty Images Madonna in New York, 2016

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

