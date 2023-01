Alles erledigt: Anna-Maria Ferchichi kann nach OPs heilen

Anna-Maria Ferchichi (41) kann endlich aufatmen. In den vergangenen Monaten bereitete die achtfache Mutter ihrer Familie und ihren Fans große Sorgen. Immer wieder kam die Frau von Bushido (44) ins Krankenhaus, da sie starke Probleme mit ihrem Bein hatte. Dort musste sie sich auch der ein oder anderen Operation unterziehen. Doch nun scheint das Leid ein Ende zu haben. Anna-Maria teilte jetzt mit, dass sie nach ihrer jüngsten OP darauf hofft, endlich heilen zu können.

"Bin jetzt auf meinem Zimmer und noch mega benebelt. Ich kämpfe immer noch mit meinem Bein", verriet die 41-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Dazu veröffentlichte die Influencerin einen Schnappschuss von sich aus dem Krankenhaus. Doch Anna-Maria blickt positiv in die Zukunft. "Aber jetzt ist alles fertig gedreht, Podcast aufgenommen, kein weiterer Umzug in Sicht... endlich kann ich mich ausruhen und hoffentlich heilen", betonte die Schwester von Sarah Connor (42).

In ihrer Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" gibt die achtfache Mutter weitere Details preis. "Ich hatte vier oder sechs OPs in einer Woche – in Vollnarkose. Ich war geschockt", erinnert sie sich in der Show an die Zeit kurz nach ihrem Umzug nach Dubai zurück. Die Brünette habe damals große Angst gehabt, von der Narkose nicht mehr aufzuwachen.

Anna-Maria Ferchichi im Juli 2022

Anna-Maria Ferchichi im Krankenhaus, Juli 2022

Anna-Maria Ferchichi, August 2022

