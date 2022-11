Anna-Maria Ferchichis Mutter Soraya macht sich große Sorgen

Soraya Lewe-Tacke ist skeptisch! Ihre Tochter Anna-Maria Ferchichi (41) ist vor Kurzem mit ihrem Ehemann, dem Rapper Bushido (44) und ihren acht Kindern nach Dubai ausgewandert. Bis ans andere Ende der Welt flüchtete die Familie, um endlich ein unbeschwertes Leben führen zu können. Denn in ihrer Heimat Berlin hatten sich Anna-Maria und Bushido wegen Bushidos Streits mit dem Abou-Chaker Clan trotz 24-stündigen Polizeischutzes in großer Gefahr befunden. Anna-Marias Mutter kritisiert jetzt die Auswanderung!

In der RTL Plus Doku "Bushido – RESET" gibt die Sechsfachmama ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt. Sie ist – bezogen auf die Entscheidung ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes, Deutschland den Rücken zu kehren – der Ansicht: "Ich glaube, im Moment sind die beiden Weltmeister im Verdrängen." Denn Probleme ließen sich nicht lösen, wenn man versuche, vor ihnen wegzurennen. "Egal, wo du bist – ich war auch schon überall auf der Welt und habe meine Sorgen dann von zu Hause mitgenommen [...] Die Gedanken gehen einfach mit und es ist ja nicht sofort wegzuschieben", ist sich Soraya sicher.

Bushidos Schwiegermutter äußert ebenso, dass sie Bedenken habe, ob die Ehe von Anna-Maria und Bushido wegen ihrer Auswanderung in Mitleidenschaft gezogen werden könnte: "Ich will jetzt nicht vor der Kamera sagen, wie das ausgeht. Ich hoffe gut, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor", vermutet sie. Denn in Dubai hätten die beiden ja erst mal nur sich. "Und ob das nicht irgendwann zu eng und zu viel ist, weiß ich nicht", sorgt sich Soraya.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de