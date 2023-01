Erfolgreicher Auftakt: Dschungelcamp startet mit Top-Quoten!

So erfolgreich war die erste Sendung des diesjährigen Dschungelcamps! Am Freitag ging endlich die langersehnte Staffel des Erfolgshits "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" los. Am ersten Tag zogen unter anderem Claudia Effenberg (57), Verena Kerth (41) und Lucas Cordalis (55) in den australischen Busch, wo sie mit den außergewöhnlichsten und härtesten Prüfungen konfrontiert werden. Doch wie kam die erste Folge bei den Zuschauern an?

Bereits der Auftakt der Show war laut einer Pressemitteilung von RTL ein voller Erfolg. Insgesamt 4,26 Millionen Zuschauer schalteten am Abend die erste Folge ein. Das ergibt einen Marktanteil von 21,1 Prozent. Bei den 14-bis 59-Jährigen schaffte es die Live-Show, die dieses Jahr von Sonja Zietlow (54) und Dschungel-Neuling Jan Köppen (39) moderiert wird, auf einen Marktanteil von 29,9 Prozent, bei den 14-bis 49-Jährigen sind es sogar ganze 37,3 Prozent. Damit war die erste Folge in allen genannten Zielgruppen am Freitagabend die Nummer eins.

Bereits am ersten Tag kam es zu einem Eklat bei den Camp-Bewohnern. Model Tessa Bergmeier (33) geriet bereits beim Kennenlernen in eine Diskussion mit Gigi. Aber auch mit den Dschungel-Bewohnern Jolina Mennen (30) und Cosimo Citiolo (41) geriet die strenge Veganerin aneinander.

