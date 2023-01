Tag eins im Dschungelcamp: Wer konnte bereits überzeugen?

Gibt es bereits einen Favoriten im Dschungel? Gestern Abend ging endlich eine neue Staffel vom Dschungelcamp an den Start. Zurück in Australien gab zunächst einmal Moderator Jan Köppen (39) sein Debüt an der Seite von Sonja Zietlow (54). Nach einem ersten Kennenlernen ging es für die Kandidaten dann los ins Camp. Aber konnten die frischen Teilnehmer rund um Luigi Birofio und Claudia Effenberg (57) bereits die Herzen der Fans erobern?

Es ging nämlich direkt am ersten Tag von "Ich bin ein Star –Holt mich hier raus" hoch her: Mit der Ankunft im Camp gab es auch schon Stress. Zentrum der Uneinigkeiten: Model Tessa Bergmeier (33). Als strenge Veganerin geriet sie bereits beim Kennenlernen in eine Diskussion mit Gigi. Als im Lager dann die Betten verteilt werden sollten, vergriff sie sich im Ton und zankte sich mit Jolina Mennen (30). Für Jolina war offenbar vor allem Tessas aggressiver Tonfall zu viel. Kurz darauf geriet sie dann auch mit Cosimo Citiolo (41) aneinander. Er soll ihr "den Fuß gebrochen haben".

Neben dem Trubel im Camp ging es für die Kandidaten auch direkt in die erste Dschungelprüfung. Und die hatte es in sich: Es ging natürlich gleich um das Essen von ekeligen Speisen. Während es erste Verweigerungen von Tessa, Jana Pallaske (43) und Verena Kerth (41) hagelte, konnte Gigi die fermentierte Kotzfrucht nicht einmal herunterschlucken. Er spuckte sie gleich wieder aus. Verena bekam dann noch von Claudia eine Standpauke, sie habe keinen Teamgeist gezeigt.

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Verena Kerth, Dschungelcamp-Kandidatin

RTL Gigi Birofio und Verena Kerth, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

