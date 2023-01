"Let's Dance": Welcher Gewinner tanzte sich in eure Herzen?

Ab dem 17. Februar wird wieder getanzt! In der 16. Staffel der Erfolgs-Show Let's Dance treten unter anderem Webstar Knossi (36), GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter (25) und Becker-Tochter Anna Ermakova (22) gegen Comedian Abdelkarim (41) und GZSZ-Bekanntheit Chryssanthi Kavazi (33) an. Seit 2006 schwingen die Stars vor Chef-Juror Joachim Llambi (58) und seinen Kollegen das Tanzbein. Aber welcher der 15 bisherigen "Let's Dance"-Gewinner ist euer Favorit?

Ob Disco Fox, Walzer oder Cha Cha Cha – gepaart mit Profi-Tänzern legten die Promis schon einige heiße Sohlen aufs Parkett. Auch Stürze gab es in den 15 Staffeln nicht wenige! Schauspieler Wayne Carpendale (45) wurde aber ohne Patzer der erste deutsche "Let's Dance"-Gewinner. Im Jahr darauf holte sich dann Susan Sideropoulos (42) den Sieger-Titel.

Sophia Thomalla (33) konnte sich 2010 gegen Sylvie Meis (44) durchsetzen, die im darauffolgenden Jahr schließlich als Moderatorin der RTL-Show durchstartete. Maite Kelly (43) gewann im selben Jahr mit einem emotionalem Moulin-Rouge-Medley. 2012 tanzte dann Magdalena Brzeska (44) als "Fluch der Karibik"-Piratin und kaperte so die Sieger-Trophäe.

Mit einem schnellem Jive überzeugte GZSZ-Star Manuel Cortez (43) 2013 nicht nur den neuen Juroren Jorge González (55), sondern auch die "Let's Dance"-Zuschauer. Er reichte in der nächsten Staffel DSDS-Ikone Alexander Klaws (39) die begehrte Krone. Darauf folgte im Jahr 2015 Ex-Fußballspieler Hans Sarpei (46). Die Gewinnerin der neunten Staffel, Victoria Swarovski (29), setzte sich in einem knappen Finale gegen Sarah Engels (30) durch und übernahm zwei Jahre nach dem Sieg sogar die Moderation der Show.

Im skurrilen Avatar Kostüm schnappte Gil Ofarim (40) 2017 Schlagerstar Vanessa Mai (30) den Sieg vor der Nase weg. Schauspieler Ingolf Lück (64) gewann im darauffolgenden Jahr mit seiner "Shrek"-Darbietung, woraufhin 2019 Handballer Pascal Henns den Pokal mit nach Hause nehmen durfte. Lili Paul-Roncalli (24) tauschte 2020 Zirkus-Manege gegen Tanz-Parkett und bekam für ihre "Aladdin"-Performance die meisten Zuschauerstimmen.

Der ehemalige isländische Fußballspieler Rúrik Gíslason (34) lieferte als Thor verkleidet im Finale 2021 eine Hammer-Show und konnte so siegen. Im vergangenen Jahr überzeugte René Casselly mit Tanz-Profi Kathrin Menzinger (34). Mit einem heißen Tango zum Weihnachts-Klassiker "Last Christmas" gewann der Zirkus-Artist den begehrten Titel des "Dancing Star 2022". Also, welcher "Let's Dance"-Gewinner konnte euch am meisten überzeugen? Stimmt unten ab!

Getty Images Magdalena Brzeska und Erich Klann beim "Let's Dance"-Finale, 2013

Thomas Burg / ActionPress Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance"

RTL / Pervin Inan-Serttas Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance", 2021

Getty Images Gil Ofarim und Ekaterina Leonova mit dem "Let's Dance"-Pokal 2017

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly , "Let's Dance"-Gewinner 2022

