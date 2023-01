Nach Tod: Wer kümmert sich um Lisa Marie Presleys Zwillinge?

Was passiert mit den Zwillingen von Lisa Marie Presley (✝54)? Am Donnerstagabend wurde die Tochter von Elvis Presley (✝42) mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht. Wenige Stunden später machten traurige News die Runde: Die Sängerin ist im Alter von gerade einmal 54 Jahren verstorben. Lisa Marie hinterlässt drei Kinder, darunter die erst 14-jährigen Zwillinge Finley und Harper – aber wer kümmert sich jetzt um die Teenager?

Wie RTL berichtet, ist es fraglich, ob dem Vater der Mädchen, Michael Lockwood, jetzt das alleinige Sorgerecht zugesprochen wird – immerhin befanden sich der Gitarrist und Lisa Marie seit ihrer Trennung vor sieben Jahren in einem erbitterten Rosenkrieg: Er befürchtete, dass die Sängerin nach dem Suizid ihres Sohnes Benjamin einen Rückfall in die Drogen- und Alkoholsucht erleiden würde, sie warf ihm Besitz von kinderpornografischen Fotos und Videos vor. So könnte möglicherweise Lisa Maries älteste Tochter Riley (33) jetzt eine Art Mutter-Ersatz für ihre Geschwister werden. Die 33-Jährige ist bereits seit 2015 mit dem Stuntman Ben Smith-Petersen verheiratet.

Nach dem Tod ihres Sohnes schrieb die Verstorbene in einem Essay für People, dass ihre Töchter ihre "einzige Motivation weiterzumachen" seien. " Ich mache weiter, weil mein Sohn in seinen letzten Augenblicken sehr deutlich gemacht hat, dass die Sorge um seine kleinen Schwestern und das Aufpassen auf sie im Vordergrund seiner Sorgen und Gedanken stehen. Er hat sie absolut verehrt und sie ihn", äußerte sich Lisa Marie damals.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Lockwood, Mai 2015

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und ihre Kinder im Februar 2021

Anzeige

ActionPress Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de