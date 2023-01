Rihanna teilt neuen Clip vor ihrer Super-Bowl-Performance

Rihannas (34) großer Auftritt rückt immer näher! Ende September wurden die Mega-Neuigkeiten bekannt: Die Sängerin wird in die Fußstapfen von Shakira (45), Eminem (50) und Co. treten und die Halbzeitshow beim kommenden Super Bowl rocken. Ebenso wie ihre Fans ist auch die Musikerin selbst total aufgeregt, wie sie in einem Interview ausplauderte. Lange dauert es nicht mehr bis zu ihrer Darbietung. Im Netz heizte Rihanna ihren Fans schon mal mit einem neuen Teaser ein!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die frischgebackene Mutter am Freitag einen Werbeclip für ihre Performance beim Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga. In dem Video ist zu sehen, wie Rihanna aus einem Scheinwerferlicht hervortritt und sich extravagant vor der Kamera rekelt. Währenddessen sind im Hintergrund Stimmen und Blitzlichtgewitter zu hören. "RiRi wo warst du die ganze Zeit?" und "Wir haben auf dich gewartet", ertönte es darin, kurz nachdem ihr Hit "Needed Me" zu hören ist.

Nachdem Rihanna im Mai vergangenen Jahres erstmals Mutter geworden ist, steht jetzt fest: Auch ihr Sohnemann darf bei ihrer Super-Bowl-Performance nicht fehlen. "Das würde sie ihren Sohn um nichts in der Welt verpassen lassen", hatte eine Quelle gegenüber HollywoodLife verraten und fügte hinzu, dass die 34-Jährige bereits plane, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für ihren Kleinen zu besorgen.

Getty Images Rihanna bei der US-ENTERTAINMENT-BET-AWARDS-SHOW im Juni 2019

Getty Images Musikerin Rihanna

TikTok / rihanna Rihanna und A$AP Rockys Sohn

