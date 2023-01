So feierten Nick Jonas und Priyanka Maltis ersten Geburtstag

Für Nick Jonas (30) und Priyanka Chopra (40) war es ein ganz besonderer Tag! Im vergangenen Januar hatten der Sänger und die Schauspielerin überraschend verkündet, dass sie Eltern einer Tochter geworden waren. Mithilfe einer Leihmutter durfte das Paar die kleine Malti auf der Welt begrüßen. Inzwischen ist bereits ein Jahr vergangen, seit die beiden ihr Töchterchen zum ersten Mal in den Armen hielt. An Maltis erstem Geburtstag wurde ordentlich gefeiert!

Bei seinem Auftritt in der The Kelly Clarkson Show plauderte Nick am Freitag fröhlich aus dem Nähkästchen und verriet: Der erste Ehrentag seiner kleinen Tochter wurde gebührend gefeiert! "Sie ist am Wochenende ein Jahr alt geworden. Wir haben eine Party veranstaltet. Wir mussten einfach feiern", verriet der Jonas Brothers-Star im Gespräch mit Moderatorin Kelly Clarkson (40) und fügte hinzu, dass seine Kleine "wunderschön" sei.

Doch auch wenn Priyanka und Nick total vernarrt in ihr kleines Geburtstagskind sind, legen die zwei viel Wert auf gemeinsame Pärchen-Zeit. Neben gemeinsamen Reisen mit ihrem Wonneproppen lassen sich die "Quantico"-Darstellerin und der "Sucker"-Interpret via Instagram auch immer wieder bei entspannten Ausflügen zu zweit ablichten.

Instagram / nickjonas Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochte Malti im Oktober 2022

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra im März 2022

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

