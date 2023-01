Süß: Pietro Lombardi singt Duett mit gehandicaptem Belal

Er rappt sich bereits jetzt in die Herzen der Fans. Heute startete die letzte DSDS-Staffel. Mit dabei ist auch Jury-Legende Dieter Bohlen (68), nachdem RTL ihn rausgeworfen hatte. Das Drama wurde auch lustig thematisiert: In einem Einspieler hockt Dieter im Stil des Filmklassikers "Cast Away – Verschollen" auf einer einsamen Insel – und bekommt eine Flaschenpost, wo er aufgefordert wird, zurückzukommen. Auch Pietro Lombardi (30) sitzt wieder in der Jury. Und bereits in der ersten Folge gibt es einen emotionalen Moment zwischen einem Kandidaten und dem Sänger.

Belal Mahmoud aus Berlin leidet an Muskeldystrophie und sitzt deswegen im Rollstuhl. Trotz allem nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und wagt sich vor die Jury. "Meine Message ist: Ich möchte Menschen mit Behinderung zeigen, dass auch sie auf einer großen Bühne stehen können, um zu zeigen, was sie draufhaben. Heute wird mein Traum wahr", erklärt er. Belal performt seinen eigenen Song "Corona", bevor Pietro mit ihm ein Duett von "Ich lass dich nicht los" anstimmt. "Applaus, super gemacht! Ich hab gar nicht viel gesungen, ich habe dich einfach nur begleitet. Wahnsinn gemacht, du bist so ein tolles Vorbild für so viele Menschen da draußen", ist das Fazit des ehemaligen DSDS-Gewinners.

Auch die Zuschauer sind begeistert von Belal. "Muss weinen. Ich kann das nicht mitansehen", schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer ergänzt entzückt: "Der Junge gerade war so unglaublich sympathisch." Für ein Weiterkommen hat es allerdings trotzdem nicht gereicht. Dennoch: Belal hat seine Message rübergebracht. "Es war so toll, hier zu sein – das hat so viel Spaß gemacht!", schwärmt er im Anschluss.

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

RTL / Stefan Gregorowius Belal Mahmoud, DSDS-Kandidat 2023

RTL Die DSDS-Jury 2023 Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

