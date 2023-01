Begibt Cosimo sich im Dschungelcamp in eine Opferrolle?

Cosimo Citiolo (41) kommt schon in den ersten Tagen an seine Grenzen. Der DSDS-Star ist einer von den zwölf Kandidaten, die am Freitag ins Dschungelcamp gezogen sind. Doch schon am Anfang zeigt sich bei einigen der Schlafmangel und der Essensentzug und die Kandidaten diskutieren etwa über die Nachtwache. Vor allem Cosimo fühlt sich von vielen auf den Schlips getreten – nimmt er schon gleich am Anfang die Opferrolle ein?

Nachdem Cosimo mit Tessa Bergmeier (33) über Tierhaltung diskutiert, wird es ihm zu viel und er zieht sich zurück. "Sie hat einfach nur ein Problem mit mir", ist der Reality-TV-Star sich sicher. In der Show "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" ist das auch wiederum Thema. "Der begibt sich halt schon in die Opferrolle", meint etwa Olivia Jones (53). Auch Comedian Lutz van der Horst (47) schätzt Cosimo ein: "Ich glaube, er mag es schon, zu leiden… oder?"

Linda Nobat (27) war selbst einmal Kandidatin im Dschungelcamp. Sie glaubt daher, Cosimo habe die Show unterschätzt: "Dschungelcamp ist so eine Sache: Er hat nicht damit gerechnet, wie hart das wird! Mit dem wenigen Essen [...]. Deswegen kommt seine spaßige Seite gerade nicht zum Tragen." Zudem glaubt sie, dass Cosimo sich falsch verstanden fühle und nicht wusste, dass er im Unrecht war.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Cosimo Citiolo und Cecilia Asoro, Reality-TV-Stars

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo im Dschungelcamp

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, August 2022

