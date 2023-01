Mitleid mit Tieren: Tessa Bergmeier scheitert im "Hor-Rohr"

Im Dschungelcamp stand die erste Einzelprüfung an. Gestern sind die Promis in ihr neues Zuhause gezogen. Es gab auch bereits den ersten Streit: Vor allem Tessa Bergmeier (33) eckte bei mehreren ihrer Mitkandidaten an. Nachdem sie zuerst mit Luigi Birofio wegen ihrer veganen Ernährungsweise am Strand gestritten hatte, legte sie sich danach mit Jolina Mennen (30), Cosimo Citiolo (41) und Cecilia Asoro an. Das könnte auch ein Grund sein, wieso das Model von den Zuschauern direkt in die erste Prüfung gewählt wurde.

"Ich würde von mir aus in jede Prüfung gehen", gibt sie sich anfangs noch selbstbewusst. Bei der Prüfung muss Tessa innerhalb von zwölf Minuten mithilfe von Schraubenschlüsseln insgesamt zwölf Sterne auf dem Weg durch ein unterirdisches Kanalsystem einsammeln. Doch anstatt der Sterne hat Tessa nur die Tiere im Kopf. "Ich will keinen Tieren hier wehtun. Ich tue dir nicht weh, Baby, mein kleiner Krebs", sagt sie immer wieder zu den kleinen Lebewesen, die in dem Kanal leben. Auch als die letzten 30 Sekunden anbrechen, gibt sich Tessa keine Mühe, sondern denkt nur an das Tierwohl. Am Ende hat die Blondine insgesamt nur drei Sterne von zwölf ergattern können. "Ich bin auch nicht enttäuscht von mir, weil ich keine Tiere verletzten wollte", erklärt sie anschließend.

Die anderen Promis hatten anfangs noch gehofft, dass das Model jede Menge Sterne mitbringt: Lucas schätzte acht Sterne, Cecilia vermutete sechs. Als Tessa zurück ins Camp kommt, ist die Enttäuschung daher groß. "Was soll man mit drei Sternen bekommen? Ich hab so einen Hunger", meckert Gigi anschließend und äfft Tessas Mitleid mit den Tieren nach. Auch Cosimo ist sichtlich enttäuscht über Tessas Ausbeute.

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

RTL Tessa Bergmeier bei der Dschungelprüfung

RTL Die Kandidaten sitzen im Camp

