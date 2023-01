Lady Dianas Parfum: Das half Harry, Therapie zu überstehen

Prinz Harry (38) fand seine ganz eigene Art und Weise, um über den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) hinwegzukommen! Die Ex-Frau von König Charles III. (74) kam 1997 bei einem Autounfall tragisch ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt war ihr jüngster Sohn erst 12 Jahre alt. Kein Wunder also, dass der Teenie eine Therapie machen musste, um den Verlust zu verarbeiten. Harry verrät jetzt: Dianas Lieblingsparfüm habe ihm dabei geholfen, Erinnerungen an die Verstorbene zu wecken!

In seiner Biografie "Reserve" erzählt der 38-Jährige, dass er ein Fläschchen der Marke "First" von Van Cleef & Arpels – ein Duft, der sich aus den Hauptnoten Hyazinthe, Rose, Jasmin, Amber und Sandelholz zusammensetzt – zu einer Therapiestunde mitgenommen hatte. "Zu Beginn unserer Sitzung hob ich den Deckel an und nahm einen tiefen Zug. Wie eine Tablette LSD", erinnert sich der Royal-Aussteiger und erklärt: "Ich habe irgendwo gelesen, dass der Geruchssinn unser ältester Sinn ist, und das passte zu dem, was ich in diesem Moment erlebte, Bilder, die aus dem gefühlt ursprünglichsten Teil meines Gehirns aufstiegen."

Auch an anderen Stellen in seinen Memoiren lässt der Rotschopf die Erinnerungen an seine Mutter wieder aufleben. Weil es dem Briten damals sehr schwerfiel, wahrzuhaben, dass die Prinzessin der Herzen wirklich tot sei, ließ er sich Aufnahmen vom Unfallort zeigen. Darauf zu sehen: die leblosen Körper seiner geliebten Mutter sowie ihres Partners Dodi Al-Fayed (✝42), des toten Fahrers und des verletzten Bodyguards. "Keine sichtbaren Verletzungen. Sie war in sich zusammengesackt, ohnmächtig, aber insgesamt... in Ordnung", beschreibt Harry die Fotos.

Prinzessin Diana im Januar 1988

Prinz Harry bei der Beerdigung der Queen, September 2022

Prinzessin Diana und Prinz Harry, August 1995

