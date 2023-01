Akte über Dianas Tod: Prinz Harry sah Fotos der Leichen

Prinz Harry (38) spricht offen über den Tod von Prinzessin Diana (✝36). Als seine Mutter 1997 bei einem schweren Autounfall ums Leben kam, war ihr jüngster Sohn gerade einmal zwölf Jahre alt. Von dem tragischen Verlust erfuhr Harry damals durch seinen Vater Charles (74) – eine Nachricht, die der junge Royal nur schwer verarbeiten konnte. Um den Unfall verstehen zu können, bat er seinen damaligen Privatsekretär um die geheime Polizeiakte. Und in der sah Harry erschreckende Bilder!

Das offenbarte der 38-Jährige jetzt in seinen Memoiren "Reserve": Neben detaillierten Fotos aus dem Inneren des Autos bestand die Akte auch aus Aufnahmen vom leblosen Körper von Dianas Partner Dodi Al-Fayed (✝42), dem toten Fahrer und dem verletzten Bodyguard. "Sie war umgeben von Lichtern, Auren, fast wie ein Heiligenschein. [...] Die Lichter hatten dieselbe Farbe wie ihr Haar – golden. [...] Ich sah sie mir genauer an. Keine sichtbaren Verletzungen. Sie war in sich zusammengesackt, ohnmächtig, aber insgesamt... in Ordnung", beschreibt Harry die darauffolgenden Bilder seiner verstorbenen Mutter. So vermutete er, dass die Bilder, die sein Privatsekretär zurückhielt "drastischer gewesen" seien.

In diesem Moment sei dem Prinzen bewusst geworden, dass die Paparazzi Fotos machten, statt sich um seine verunglückte Mutter zu kümmern: "Sie hatten nicht aufgehört draufzuhalten, auch nicht, als sie schon bewusstlos oder nur noch halb bei Bewusstsein zwischen den Sitzen lag", heißt es weiter in dem Buch.

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995

Getty Images Prinz Harry im April 2019

