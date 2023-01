Lässiger Look: Schwangere Jessie J lässt sich nicht stressen

Jessie J (34) zeigt sich in ihrer Schwangerschaft ehrlich und offen. Die Sängerin verkündete Anfang Januar, dass sie ein weiteres Mal schwanger ist. Zuvor verkündete sie im November 2021, dass sie im Stillen eine Fehlgeburt erlitten hatte. Doch nun scheint alles glatt zu laufen und der Popstar hält seine Fans fleißig über die Fortschritte auf dem Laufenden. Auch jetzt teilt sie wieder ein Bild mit ihrem Babybauch – und dabei wirkt Jessie so tiefenentspannt wie nur möglich!

In ihrer Instagram-Story postet Jessie ein Bild von sich nach dem frühen Aufstehen. Vor dem Badezimmerspiegel präsentiert sie ihren größer werdenden Babybauch nur im schwarzen Sport-BH und einer gemütlichen Pyjamahose. Ihre Müdigkeit will die "Price Tag"-Interpretin offenbar auch nicht verstecken: Auf dem Foto gähnt sie herzhaft. Wenig später folgt ein weiteres Selfie, das sie mit einem zufriedenen Lächeln in einem weißen Jogginganzug und mit plüschiger Tiger-Jacke zeigt. Mit den Eindrücken scheint sie ihren Fans sagen zu wollen, wie entspannt sie zum jetzigen Zeitpunkt ist.

Der Beginn ihrer Schwangerschaft war für Jessie wohl eher weniger entspannt. Sie erzählte ihrer Community unter Tränen von den Symptomen, die ihr Körper durchleben musste. Sie habe mit schweren Stimmungsschwankungen und starker Übelkeit zu kämpfen. In einem Video bei Instagram fing sie wegen der Belastung sogar bitterlich an zu weinen.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Getty Images Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J, Januar 2023

