"Wurde gewarnt": Jessie J beklagt Schwangerschaftssymptome

Jessie J (34) hat mit den ersten Schwangerschaftswehwehchen zu kämpfen. 2021 gab die Sängerin preis, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Doch ihren Traum, irgendwann Mama zu werden, gab sie nicht auf. Vor wenigen Tagen verkündete die "Flashlight"-Interpretin dann überglücklich mit einem süßen Video, dass sie wieder schwanger ist. Im Netz beklagte sich Jessie nun über die ersten Nebenwirkungen ihrer Schwangerschaft.

"Man hat mich vor dem ersten Trimester gewarnt und es war [hart]", teilte die 34-Jährige ihren Fans jetzt auf Instagram mit. Dazu veröffentlichte sie ein Video, das sie in verschiedenen Situationen ihrer Schwangerschaft zeigt. Es scheint, als habe die werdende Mama vor allem mit ihren Emotionen, Stimmungsschwankungen und starker Übelkeit zu kämpfen. So sind Clips zu sehen, in denen sie bitterlich weint, vor Unwohlsein das Gesicht verzieht, aber auch Aufnahmen, in denen sie überglücklich in die Kamera strahlt.

Für ihren ehrlichen Einblick in ihre Schwangerschaft bekommt die gebürtige Britin von ihren Fans großes Lob. "Das ist es, was ich liebe, egal auf welcher Reise du dich befindest, du lässt uns daran teilhaben", freute sich ein Follower der Sängerin. "Ich liebe es, die Achterbahn der Gefühle zu sehen. Die Schwangerschaft steht dir so gut", schwärmte ein weiterer Bewunderer der "Domino"-Interpretin.

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J kämpft mit Schwangerschaftssymptomen

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jessie einen Einblick in ihre Schwangerschaft gibt? Super! Na ja... in dem Ausmaß hätte es nicht sein müssen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de