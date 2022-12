Will Jeremy Fragrance bald "Wetten, dass..?" übernehmen?

Wird Jeremy Fragrance (33) bald zum Showmaster? Der Parfüm-Influencer feiert zurzeit große Erfolge. Vor allem durch seine Teilnahme bei Promi Big Brother gewann er zusätzlich an Bekanntheit und ist in aller Munde. Gestern wurde zudem eine persönliche Doku über das Leben des TikTok-Stars ausgestrahlt. Dabei konnte das Publikum ihn bis hin zu seinen Wurzeln nach Oldenburg begleiten. Was der Duftexperte für seine Zukunft plant, das verriet er jetzt in einem Interview.

Schon seit seiner Kindheit war für Jeremy klar, dass er ins Rampenlicht möchte. Sein Vater habe ihn schon als Kind mit der Videokamera gefilmt. Dabei habe er versucht, wie Michael Jackson (✝50) zu tanzen. Im Interview mit Bild erzählte er nn von seinen Zukunftsplänen: "Ich kann mir gut vorstellen, Shows im Stil von 'Wetten, dass..?' zu moderieren. Ich möchte Thomas Gottschalk (72) aber seinen Platz nicht streitig machen, daher wäre das auch nur in den USA denkbar."

Denn der Influencer plane sowieso einen Umzug nach Miami, dort würde er sich gerne noch eine weitere Wohnung kaufen. Für seine Zukunft sei das außerdem sehr von Vorteil. "Ich werde jetzt planen, in die USA zu gehen. Ich habe dort Familie, meine meisten Follower sind ohnehin englischsprachig und wissen nicht, was ich in Deutschland mache", meinte der 33-Jährige.

Jeremy Fragrance im November 2022

Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Jeremy Fragrance, November 2022

