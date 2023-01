Prinz Harry gestand Meghan erst nach einem Jahr seine Liebe

Hatte Prinz Harry (38) sich vorher etwa nicht getraut? Der Rotschopf hat die Liebe seines Lebens, Herzogin Meghan (41), im Jahr 2016 kennengelernt. Aus dem Mitglied der britischen Königsfamilie und der damaligen Schauspielerin wurde schnell ein Paar. Sie schienen so glücklich miteinander zu sein, dass sie im selben Jahr den Schritt in die Öffentlichkeit wagten und ihre Beziehung preisgaben. Zur Verblüffung verrät Harry jetzt: Es hat ein Jahr gedauert, bis er Meghan seine Liebe gestand!

In seinen Memoiren "Reserve" plaudert der 38-Jährige aus, dass er die drei magischen Worte erst im September 2017 zu seiner Liebsten gesagt habe. Das Paar sei in Nott Cott gewesen und während Meghan Essen aus Schüsseln löffelte, sei es langsam aus ihm herausgeplatzt. "Ich weiß nicht, ich...", sagte er. Daraufhin fragte die ehemalige Suits-Dartellerin: "Was weißt du nicht, Haz?" Harry habe dann weiter gestottert: "Ich...", woraufhin die Amerikanerin entgegnete: "Ja?" Dann habe der Sohn von König Charles III. (74) sich endlich getraut, es auszusprechen: "Ich liebe dich."

Glücklicherweise habe Harry, wie er in seiner Biografie weiter berichtet, nach einem kurzen Moment der Stille eine Reaktion der heutigen Mutter seiner beiden Kinder erhalten. "Ich liebe dich auch, Haz", soll Meghan seine Gefühle erwidert haben. Der Rotschopf habe seine Worte als den nächsten sinnvollen Schritt in Richtung Zusammenziehen der beiden interpretiert.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

