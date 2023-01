Prinz Harrys Memoiren sind jetzt schon ein Kassenschlager!

Prinz Harrys (38) Wahrheit will wohl von der ganzen Welt gelesen werden! Seit dem 10. Januar sind die Memoiren des Royal-Aussteigers unter dem Titel "Reserve" auf dem Markt. In über 16 Sprachen ist das Werk gedruckt worden. In seiner Biografie enthüllt der Rotschopf pikante Geschichten über sich und über seine königliche Familie. Nach zwei Verkaufstagen gab der Verlag Penguin Random House ein Update: Harrys Memoiren sind schon jetzt ein Kassenschlager!

Wie Hello! berichtete, seien bislang fast anderthalb Millionen Exemplare im Vereinigten Königreich, den USA und Kanada verkauft worden. Weil in den USA vor der Veröffentlichung erstmalig nur zwei Millionen Bücher gedruckt worden waren, sollen jetzt wegen der hohen Nachfrage zusätzliche Drucke in Auftrag gegeben werden.

Gina Centrello, Verlegerin der Random House Gruppe teilte mit: "Während viele Bücher von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als 'Promi-Memoiren' eingestuft werden können, ist 'Reserve' etwas anderes." Das Enthüllungsbuch des USA-Auswanderers sei "verletzlich und herzlich, mutig und intim" – erst nach 38 Jahren lerne die Welt nun den wahren Harry kennen.



Getty Images Prinz Harry im Januar 2020



Getty Images Prinz Harry, September 2022



Getty Images Prinz Harry im April 2022



Habt ihr das Buch auch gelesen oder habt ihr das vor? Nee, interessiert mich gar nicht. Ja, ist total spannend! Abstimmen Ergebnis anzeigen



