Prinz Harrys erster Kuss mit Ex Cressida Bonas war peinlich!

An den Moment erinnert Prinz Harry (38) sich bestimmt nicht so gern zurück! Der Brite war zwei Jahre lang – von 2012 bis 2014 – in einer heimlichen Beziehung mit dem britischen Model Cressida Bonas (33) gewesen. Die beiden waren einander auf einem Musikfestival vorgestellt worden, bevor sie anfingen, sich zu daten. Nach dem ersten Date hatte der Royal die Beauty gentlemanlike nach Hause gefahren und sie an der Haustür verabschiedet. Dort wollte Harry Cressida küssen – doch das endete sehr peinlich für ihn!

In seinen Memoiren, die am 10. Januar unter dem Titel "Reserve" erschienen sind, schildert der 38-Jährige ausführlich seinen Versuch, sein Date zu küssen: "Ich beugte mich nach vorn, um ihr einen Kuss zu geben, hatte aber nicht gut gezielt", erinnert er sich. Dann habe sich Cressida noch mal umgedreht und Harry ein zweites Mal versucht, sie zu küssen. "Wir streiften uns ein wenig. Es war furchtbar peinlich", schreibt er.

Doch der unglückliche Kussversuch hatte Cressida damals anscheinend nicht abgeschreckt. Als die Beziehung der beiden nach zwei Jahren aufgedeckt worden war, reisten sie kurz bevor sie sich trennten, zusammen in den Ski-Urlaub. Vor seiner heutigen Verflossenen konnte der Rotschopf den Trauerprozess um seine Mutter fortsetzen, erinnert er sich: "Ich weiß noch, wie ich dachte: 'Oh, ich weine.' Das ist das erste Mal seit der Beerdigung, dass ich um meine Mutter weine."

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Getty Images Cressida Bonas, Model

Getty Images Prinz Harry und Cressida Bonas bei einem Rugbyspiel in London im März 2014

