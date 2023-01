Nach dem Tod Dianas weinte Prinz Harry nur ein einziges Mal

Prinz Harry (38) war nach dem Tod seiner Mutter damals nicht in der Lage, Gefühle zu zeigen! Der Rotschopf war erst zwölf Jahre alt, als Prinzessin Diana (✝36) 1997 tragisch bei einem Autounfall ums Leben kam. An die Aufnahmen von Harry und seinem Bruder Prinz William (40), die die beiden bei der Beerdigung dem Sarg ihrer Mutter zu Fuß folgend zeigen, kann sich bis heute vermutlich die ganze Welt erinnern. Jetzt verrät der Royal-Aussteiger: Er habe nur ein einziges Mal um seine Mutter geweint!

Im Interview "Exclusiv Spezial: Harry – Das Interview", das heute um 17 Uhr in Deutschland auf RTL zu sehen sein wird, soll der 38-Jährige The Sun zufolge sagen: "Ich habe nur einmal bei der Beerdigung geweint." Er und Bruder William hätten sich damals schuldig gefühlt, weil das ganze Land getrauert hatte und man ihnen ihre Trauer nicht ansehen konnte. "Die beiden Menschen, die [...] sie am meisten liebte, waren in diesem Moment nicht in der Lage, irgendwelche Gefühle zu zeigen", erinnert sich der Zweifachvater zurück.

In Harrys Biografie "Reserve", die einen Tag nach der Veröffentlichung seines Interviews erscheinen wird, soll er wohl verraten, dass er gerne irgendwann neben seiner Mutter beerdigt werden will. Doch das ist angeblich nicht möglich – der Antrag, den Harry dazu gestellt hatte, wurde von den Verantwortlichen abgelehnt. Diana wurde damals in der Nähe ihres Elternhauses beigesetzt. Ihr Grab befindet sich auf einer kleinen Insel, die nur mit einem Boot erreicht werden kann.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei dem Begräbnis von Prinzessin Diana 1997

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Dezember 1995

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de