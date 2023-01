Reagiert Gerard hier auf Shakiras musikalische Seitenhiebe?

Lacht Gerard Piqué (35) hier etwa über Shakira (45)? Der Fußball-Profi und die Sängerin waren elf Jahre lang ein Paar, bevor sie sich im Juni 2022 trennten. Der Grund: Der Kicker soll seine Frau mit seiner Assistentin betrogen haben. Ihren Herzschmerz hat die Kolumbianerin bereits in ihrem Song "Monotonía" verarbeitet. Nun brachte sie einen zweiten Song heraus, der vermutlich eine Anspielung auf die Untreue ihres Ex-Gatten enthält. Reagiert Gerard jetzt auf den musikalischen Seitenhieb?

In dem Lied "Music Sessions #53", der am 12. Januar erschien, singt Shakira von einem Ferrari, der gegen einen Twingo eingetauscht wurde, und einer Rolex, die durch eine Casio ersetzt wurde. Kurz nach der Erscheinung veröffentlichte Gerard einen Beitrag auf Twitter. Er postete Emojis – ein Zirkuszelt, ein Pferd, ein Riesenrad und eine Clowns-Maske. Zwar hat er seine Verflossene dabei mit keinem Wort erwähnt, aber die Fans sind sich sicher: Er macht sich über die "Waka Waka"-Interpretin lustig! Ein User fragte aufgebracht: "Beschreibt er [mit den Emojis] gerade sich selbst?", während ein anderer appellierte: "Versuch nicht, dich mit Shakira zu messen."

Doch nicht nur wegen seines Betrugs soll die Musikerin auf ihren Ex sauer sein. Wie The Sun kürzlich berichtete, sei der gemeinsame Sohn Milan bei einer Online-Sendung seines Vaters dabei gewesen. In einem Brief an verschiedene spanische Medien ließ Shakira verlauten, dass sie "in keinem Fall vorab ihr Einverständnis gegeben hat und auch nicht bezüglich einer Teilnahme ihres Sohnes an der Übertragung von Gerard Piqués Firma [...] befragt wurde".

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, September 2015

Getty Images Shakira im Mai 2014

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, Fußballspieler

