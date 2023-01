"Rolex vs. Casio": Shakira rechnet mit Affäre ihres Ex ab

Shakira (45) verwandelt ihre Emotionen aktuell in Hits um! Im Juni hatte die Sängerin die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Gerard Piqué (35) bekannt gegeben. Der Grund: Der einstige Profikicker soll die Mutter seiner Kids betrogen haben. Trotz Trennungsschmerz und Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsamen Kinder versucht die "Waka Waka"-Interpretin positiv in die Zukunft zu schauen. Ihren Frust muss Shakira jedoch trotzdem ablassen, wie sich ihrem neuen Song entnehmen lässt!

Mit ihrer neuesten Single, die sie mit dem argentinischen DJ Bizarrap veröffentlichte, wird ganz deutlich: Shakira will sich das Verhalten ihres Ex-Mannes nicht gefallen lassen. In dem Track macht sich die hübsche Blondine nämlich indirekt über ihren einstigen Partner und dessen Affäre Clara Chia Marti lustig. Laut MailOnline ist der Song gespickt mit lauter versteckten Anspielungen auf die neue Freundin des Fußballers. "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht", heißt es unter anderem in dem Song – womit sich Shakira unmissverständlich mit der 23-Jährigen vergleicht.

In demselben Song mit dem Titel "BZRP Music Session #53" teilt die 45-Jährige auch gegen Gerard selbst aus. "Du hast mir die Schwiegereltern als Nachbarn hinterlassen, die Medien an meiner Tür und Schulden beim Finanzministerium", heißt es unter anderem in dem Lied. Ob Shakira den Rosenkrieg damit noch befeuert? Was meint ihr? Stimmt ab!

Getty Images Shakira und Gerard Piqué beim US-Tennis-Cup 2019

Instagram / shakira Shakira im Oktober 2022

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im Februar 2022

