Betrugsvorwürfe: Kicker Gerard Piqué heult vor Gericht

Gerard Piqué (38), ehemaliger Fußballstar des FC Barcelona, zeigte sich bei einer Anhörung in Majadahonda bei Madrid emotional aufgewühlt. Vor Gericht wies er am vergangenen Freitagmorgen alle Vorwürfe der Korruption im Zusammenhang mit der Austragung des spanischen Supercups nach Saudi-Arabien entschieden zurück. Bei der zweistündigen Befragung brach er laut der französischen Nachrichtenagentur AFP in Tränen aus und erklärte, dass die Anschuldigungen und die mediale Berichterstattung seinen Ruf erheblich geschädigt hätten. Gerards Firma Kosmos hatte 2019 als Vermittler zwischen dem saudi-arabischen Unternehmen Sela und dem spanischen Fußballverband "RFEF" bei der Verlegung des Turniers fungiert.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht der Verdacht, dass Gerard oder seine Firma Bestechungsgelder an den damaligen "RFEF"-Präsidenten Luis Rubiales (47) oder andere Verantwortliche gezahlt haben könnten. Der ehemalige Abwehrspieler betonte vor Gericht: "Ich habe niemals Bestechungsgelder gezahlt." Auch Luis, der selbst wegen anderer Vergehen stark unter Druck steht, bestätigte, keine unrechtmäßigen Zahlungen erhalten zu haben. Der Vertrag, der die Austragung des Supercups in Saudi-Arabien jedes Jahr mit 40 Millionen Euro vergütet, sei laut Gerard korrekt zustande gekommen und enthalte keine versteckten Klauseln.

Privatleben und frühere Skandale lassen den Fall in einem besonderen Licht erscheinen. Schon zuvor war der 38-Jährige wegen seiner Promi-Beziehungen und geschäftlichen Entscheidungen in der Presse. So hatte er 2022 mit seiner Trennung von der Sängerin Shakira (48) für Schlagzeilen gesorgt. Berichten zufolge soll er sie für seine jetzige Partnerin, Clara Chia Marti, verlassen haben, was Shakira in einem ihrer Lieder öffentlich anprangerte. Auch Luis ist kein unbekannter Name in der Presse: Das umstrittene Verhalten des Ex-Funktionärs bei der WM 2023 – insbesondere der skandalöse Kussvorfall mit Spielerin Jennifer Hermoso (34) – überschattet ebenfalls das öffentliche Image des spanischen Fußballs und zieht weiterhin mediale Aufmerksamkeit auf sich.

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, Januar 2012