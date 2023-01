So unterstützt Sonja Zietlow Jan bei seinem Dschungel-Debüt

Jan Köppen (39) kann immer auf seine Kollegin bauen! Seit dem Ausstieg von Daniel Hartwich (44) ist er der neue Moderator des Dschungelcamps und zieht an der Seite von Kult-Moderatorin Sonja Zietlow (54) über die Kandidaten her. Mittlerweile hat er schon die ersten Shows im Dschungel hinter sich – und blickte nun auf seine Anfänge zurück. Jan fühlt sich vor allem wegen Sonja in Australien sehr angekommen.

"Wie war Sendung eins? Sehr aufregend, aber auch sehr, sehr schön. Ich hab mich sehr wohlgefühlt, das liegt vor allem auf jeden Fall an Sonja neben mir", schwärmte er auf Instagram. Durch ihre Routine und Erfahrung nach 19 Jahren Dschungel gebe sie Jan sehr viel Sicherheit – aber sie habe ihn auch "auf allen anderen Ebenen wirklich abgeholt und in Empfang genommen". Ein Zusammenhalt wie am Set des Dschungels sei in Fernseh-Deutschland einmalig und dafür sei der 39-Jährige sehr dankbar.

Schon vor der Reise nach Australien hatte er sich viele wertvolle Tipps bei seiner Kollegin abgeholt. Da ging es um ganz banale Sachen wie die Temperatur in Australien und den Schlafrhythmus. Sie forderte mich zum Beispiel auf, einen Tageslicht-Wecker zu kaufen", erzählte Jan dpa. Sie sei nach so vielen Jahren einfach "ein lebender Dschungel-Reise-Blog."

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen und Sonja Zietlow, die Dschungelcamp-Moderatoren 2023

Press Factory Jan Köppen beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

