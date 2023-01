Critics' Choice Awards: Das sind die diesjährigen Sieger

Wer konnte in diesem Jahr überzeugen? Am Sonntagabend fand die Verleihung der Critics' Choice Awards zum 28. Mal statt. Die Nominierungsliste konnte sich sehen lassen: Neben den Schauspielerinnen Viola Davis (57) und Margot Robbie (32) tummelten sich auch die Regisseure James Cameron (68) oder Baz Luhrmann (60) im Fairmont Century Palace. Doch wer konnte in diesem Jahr mit seinen Leistungen überzeugen und den begehrten Preis mit nach Hause nehmen?

Die Abräumer des Abends waren in diesem Jahr Daniel Kwan und Daniel Scheinert mit "Everything Everywhere All at Once": Der Film wurde für gleich 14 Kategorien nominiert und erhielt am Ende fünf Trophäen, darunter für die beste Regie und das beste Drehbuch. Aber auch Brendan Fraser (54) hatte Grund zum Jubeln – er wurde für seine Rolle in "The Whale" ausgezeichnet. Der Preis für die beste Schauspielerin ging in diesem Jahr an Cate Blanchett (53).

Ke Huy Quan setzte sich gegen Paul Dano (38), Judd Hirsch und Co. durch und gewann in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" in "Everything Everywhere All at Once", während sich Angela Bassett (64) in "Black Panther: Wakanda Forever" die Trophäe für die beste Nebendarstellerin sicherte. "Glass Onion: A Knives Out Mystery" gewann die Preise für das beste Schauspiel-Ensemble und die beste Komödie, und S.S. Rajamoulis indischer Actionfilm "RRR" sicherte sich die Trophäen für den besten fremdsprachigen Film und für den besten Song.

Getty Images Brendan Fraser bei den Critics Choice Awards 2023

Getty Images Cate Blanchett bei den Critics Choice Awards 2023

Getty Images Angela Bassett bei den Critics Choice Awards 2023

