Trotz Nominierung: Brendan Fraser nicht bei Golden Globes

Ehrliche Worte von Brendan Fraser (53)! Der Schauspieler ist seit den 90er-Jahren ein bekanntes Gesicht in Hollywood. Aktuell ist er in dem Film "The Whale" an der Seite von Stranger Things-Star Sadie Sink (20) zu sehen. Seine schauspielerische Performance wurde sogar für einen Golden Globe nominiert, jedoch will er diese Veranstaltung nicht wahrnehmen. In einem Interview verriet Brendan nun die Gründe seiner Entscheidung.

In einem Interview mit GQ sprach der "Die Mumie"-Darsteller über sein aktuelles Film-Comeback. Die Frage, ob er an der geplanten Golden-Globe-Verleihung teilnehmen würde, verneinte Brendan. "Ich habe eine längere Geschichte mit der Hollywood Foreign Press Association, als ich Respekt vor der Hollywood Foreign Press Association habe", erklärte er und bezog sich dabei auf die gemeinnützige Organisation, die den Preis vergibt. "Das liegt an der Geschichte, die ich mit ihnen habe. Und meine Mutter hat keinen Heuchler großgezogen. Sie können mich vieles nennen, aber nicht das", wütete der Hollywoodstar.

Die Aussage bezieht sich auf ein Geständnis des Schauspielers. Der Star behauptete nämlich, dass der ehemalige Präsident der Hollywood Foreign Press Association Philip Berk ihn im Sommer 2003 sexuell belästigt habe. Brendan erklärte, dass er in Hollywood wegen der Folgen des angeblichen Vorfalls teilweise von zukünftigen Filmprojekten ausgeschlossen wurde.

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser, Juni 2021

Anzeige

Getty Images Brendan Fraser im Jahr 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de