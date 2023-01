Ernst? Carmen und Robert Geiss suchen nach Bleibe in Dubai

Haben Carmen (57) und Robert Geiss (58) demnächst ihre eigenen vier Wände in Dubai? In der Wüstenmetropole tummeln sich inzwischen deutsche Influencer wie Fiona Erdmann (34) und Sarah Harrison (31), um dort das Leben in der Sonne zu genießen. Die Geissens hingegen führen ihr Jetset-Leben in den verschiedensten Regionen. In Monaco haben sie und ihre Töchter Shania (18) und Davina (19) aber ihr Hauptquartier. Jetzt wollen sich Robert und Carmen allerdings unbedingt eine Bleibe in Dubai zulegen!

In einer neuen Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" machte das schwerreiche Paar jetzt ernst. In Dubai gingen sie auf Immobilien-Fang. "Jetzt leben die Kinder alleine, sind mittlerweile volljährig. Jetzt können wir unseren Traum leben, dann haben wir nach keinem mehr zu fragen", freute sich der Designer. Dieses Mal sind sie überzeugt, einen Vertrag abzuschließen. "Ohne Wohnung fliege ich hier nicht mehr weg”, betonte Carmen.

Ihre Kinder hingegen sind weder angetan von dieser Idee noch glauben sie an deren Umsetzung. "Mama und Papa haben das schon so oft gesagt. Papa wollte auch mal eine Insel kaufen und es ist nicht passiert", merkte Davina an und zeigte sich überzeugt, dass das Gerede über eine Bleibe in Dubai ebenfalls nur heiße Luft sei.

RTLZWEI Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss

RTLZWEI Robert Geiss in "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"

RTL2 Carmen, Robert, Davina und Shania Geiss

