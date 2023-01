Töchter füllen Robert und Carmen Geiss mit CBD-Cocktails ab

Shania (18) und Davina Geiss (19) erlauben sich einen Spaß mit ihren Eltern! In ihrer eigenen Reality-Doku machen die Millionäre Carmen (57) und Robert Geiss (58) aktuell mit ihren Töchtern London unsicher. Die superreiche Familie will alle aufregenden Schauplätze besuchen – und die bekanntesten Bars und Restaurants abklappern. Shania und Davina suchten dabei ein ganz besondere Etablissement aus: Hier verpassten sie Robert und Carmen gute Laune mit CBD-Cocktails!

Das war jetzt bei "Die Geissens" zu sehen: "Auf der Karte habe ich gesehen, dass die ein CBD Getränk haben und das bringt die meisten ja runter. Und da Mama und Papa so aufgedreht waren, dachte ich…", witzelte Shania. Gesagt, getan bestellte sie ihren Eltern die Extra-Portion gute Laune. "Danach bist du garantiert blind", witzelte Robert nach dem ersten Schluck. "Wahnsinn dieser CBD-Zauber hat richtig reingehauen. Ich habe noch weniger abbekommen als Carmen – Carmen ist mega benebelt."

Die Geissens testeten sich fast durch die gesamte Cocktail-Karte, Robert und Carmen waren am Ende ziemlich gut drauf – ein bisschen zu gut für den Geschmack ihrer Töchter: "Ja, mit Mama und Papa gehen wir nicht mehr in so einen Laden – die waren schon peinlich", betonte Shania und Davina hinterher. Besonders unangenehm war es den Mädels, als ihr Vater auf seinem Handy laut "What Is Love" abspielte. "Papa, hör jetzt auf, das gehört sich nicht. Hier sind auch andere Leute", meckerte Davina.

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in einer Bar London

RTLZWEI Shania und Carmen Geiss

RTLZWEI Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss

