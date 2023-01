Familienausflug: Cristiano Ronaldo teilt süßen Schnappschuss

Cristiano Ronaldo (37) und seine Liebsten scheinen sich in ihrer neuen Heimat wohlzufühlen! Für den portugiesischen Fußballstar standen vor einigen Wochen große Veränderungen an: Der Stürmer wechselte zum saudi-arabischen Verein Al-Nassr, allerdings darf er noch nicht für den Club auflaufen. Seine Freizeit weiß sich der Sportler dennoch bestens zu vertreiben – Cristiano teilte jetzt ein niedliches Foto von sich und seiner Familie.

Auf seinem Instagramprofil hält der 37-Jährige seine Fans regelmäßig auf dem Laufenden und zeigt oftmals private Einblicke. So auch jetzt: Cristiano veröffentlichte einen niedlichen Schnappschuss mit seiner Familie. Auf dem ersten Bild sind der stolze Vater mit seiner Freundin Georgina Rodriguez (28) und seinen vier Kindern in der Hauptstadt Ryadh zu sehen. "Zeit mit meinen Liebsten", schrieb er unter dem Beitrag. Bei dem zweiten Foto handelte es sich um ein Pärchenfoto.

Cristiano scheint die ihm verbleibende freie Zeit gut nutzen zu wollen. Am 19. Januar soll er erstmalig für seinen neuen Verein spielen dürfen, wie The Sun berichtete. Dies soll Al-Nassr-Chef Rudi Garcia bestätigt haben. Allerdings soll Cristiano nicht nur im Trikot von Al Nassr kicken, sondern in einem Team spielen, dass Fußballer des aktuellen saudischen Tabellenführers als auch aus dem letztjährigen Meister einschließt.

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, Januar 2023

Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo bei einer Pressekonferenz

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Cristiano und seine Familie in der neuen Heimat wohlfühlen werden? Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Doch – das war mir klar. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de