Gerard Piqué kontert Shakiras Casio- und Twingo-Diss!

Gerard Piqué (35) nimmt den Diss-Song seiner Ex mit Humor! Der Fußballer und die Sängerin trennten sich nach mehr als zehn Jahren Beziehung, nachdem der Sportler die Kolumbianerin betrogen haben soll. In ihrem neuesten Song "Shakira Bzrp Music Sessions 53" rechnet seine Ex deshalb heftig mit dem vermeidlichen Fremdgänger ab. Sie singt Zeilen wie: "Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht" und "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht." Auf die reagiert Gerard jetzt, indem er trotzig eine Kooperation mit Casio einging und eine Spritztour mit einem Twingo hinlegte!

Laut NME habe der 35-Jährige nun auf einer Pressekonferenz verraten: "Casio hat uns Armbanduhren geschickt. Wir haben einen Sponsorenvertrag mit Casio abgeschlossen – die Königsklasse hat einen Vertrag mit Casio abgeschlossen." Bei der "Königsklasse" handelt es sich um ein Fußballturnier, das er initiierte. Stolz soll der Zweifachvater eine Uhr der Marke an seinem Handgelenk präsentiert haben, bevor er die anderen Uhren an die Spieler verteilte.

Doch nicht nur die Casio-Zeile des Diss-Tracks scheint Gerard mit einer ordentlichen Portion Selbstironie wegzustecken. Er wurde auch vor einem Supermarkt gesichtet, als er in einem Twingo angefahren kam. Wie die Plattform en.as.com wissen will, soll der Kicker geäußert haben: "Ich habe eine Übereinkunft mit Renault getroffen, dass ich am heutigen Sonntag diesen Twingo fahre."

Getty Images Shakira, kolumbianische Sängerin

Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Januar 2012

